Pape Samba Mboup sort de son mutisme et explique son soutien à Macky : « Je ne voulais pas que le pouvoir tombe entre les mains d'un aventurier... J'ai mené mon dernier combat en politique... »

C'est avec un verbe clair et concis que l'allié du président Macky Sall a explicité les raisons de son choix porté sur ce dernier. Abordant la question au cours d'un entretien avec nos confrères de "L'Observateur", l'ancien du Parti démocratique sénégalais (PDS), Pape Samba Mboup a donné les raisons qui l'ont poussé à soutenir son camarade libéral : " Il montré ses capacités et a fait ses preuves. Et je suis persuadé qu'il va en montrer d'autres pour l'intérêt du Sénégal", confirme t-il à travers les lignes de nos confrères.



L'actuel allié de Macky Sall estime avoir donc pris l'initiative de le soutenir dans l'optique de reconnaissance "d'un frère libéral", mais aussi par son travail qu'il a effectué durant les 5 dernières années. "D'ailleurs, précise t-il, il a été le meilleur candidat parmi les 5. Moi, je ne voulais nullement que le pouvoir tombe entre les mains d'un aventurier, car je ne vais pas à l'aventure..."



L'ancien chef de cabinet de Me Wade a aussi décliné au cours de cet entretien son futur politique :" j'envisage arrêter. Il faut savoir que mon combat est terminé car j'ai eu ce que je voulais : la réélection de Macky Sall. Donc je peux aller dormir tranquillement ou me concentrer sur mes mémoires...", conclut-il.