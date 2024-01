Pape Matar Sarr sur la Côte-d’Ivoire : « On va aborder ce match de la meilleure des façons ! »

Travail, humilité et concentration. Ce sont les maîtres mots au sein de l’équipe nationale du Sénégal, à quelques jours du match décisif en huitième de finale, contre le pays hôte,la Côte d’Ivoire. Très concentré, le jeune milieu de terrain sénégalais, Pape Matar Sarr a fait savoir que : « C’est une belle affiche. On essaiera d’aborder ce match de la meilleure façon… Nous allons rester les pieds sur terre et continuer à travailler… Je suis là pour progresser et faire le maximum pour aider l’équipe » a-t-il déclaré.