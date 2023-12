Pape Matar Sarr dissipe les inquiétudes : «Rendez-vous à la CAN ! »

Quelques moments après avoir suscité une vague médiatique suite à sa blessure avec Tottenham ce dimanche, le milieu de terrain international sénégalais, Pape Matar Sarr, a tenu à rassurer quant à son état de santé. C'est à travers son compte « X » (anciennement Twitter) qu'il a partagé ce message rassurant : « Plus de peur que de mal, on se voit à la CAN !» Il n’est plus question d’évoquer un forfait de « Carlos » de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN.)



Cette déclaration optimiste dénote de la détermination de Pape Matar Sarr à surmonter cette situation. Bien qu'il doive encore se soumettre à quelques examens médicaux, l'annonce de sa participation à la CAN sera accueillie comme une excellente nouvelle tant par les Lions du Sénégal que par le peuple sénégalais.