Pape Mademba Bitèye, DG de Senelec : « Je n’ai vu le contrat d’Akilee que quelques mois après ma nomination »

Le contrat Senelec-Akilee n’a été soumis à l'approbation ni de l’actuel Directeur général de la société d’électrification ni du Conseil d'Administration.

C’est Pape Mademba Bitèye lui-même qui l’a dit dans un entretien paru dans le journal Walf’ Quotidien.



« Je ne peux pas laisser dire que le contrat a été soumis à notre approbation à l’époque. Pour faire des observations sur un contrat, il faut d’abord le voir et le lire. Je n’ai vu le contrat que quelques mois après ma nomination comme Directeur Général de Senelec », renseigne le patron de la Senelec.



Il informe que les quatre administrateurs présents au CA du 27 décembre 2019 ont également confirmé devant le PCA n’avoir jamais vu ce contrat. Ensuite, il ne faut pas faire des amalgames comme je l’entends souvent. C’était lors du conseil d’administration de Senelec du 27 mai 2020, indique-t-il.



Pape Demba Bitèye est d’avis qu’il faut faire la différence entre le projet et le contrat qui lie Senelec à Akilee.



« Tout le monde est d’accord sur le projet, car Senelec avait pris la décision de le faire avant Akilee. Elle avait même reçu plusieurs offres dans ce sens, notamment celles de Huawei, Hexing et même Orange », explique-t-il.