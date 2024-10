Pape Gueye ouvre le score pour le Sénégal après une expulsion controversée du gardien malawite

Le match Sénégal-Malawi, comptant pour les qualifications de la CAN 2025, a démarré de manière catastrophique pour les visiteurs. Après seulement 15 minutes de jeu, le gardien malawite Brighton Munthali a été expulsé pour avoir fauché Sadio Mané, alors que ce dernier filait seul vers le but. Cette expulsion précoce a laissé le Malawi en infériorité numérique, obligeant les Flammes à réorganiser leur défense face à la pression constante des Lions de la Teranga.



Profitant de cette supériorité numérique, le Sénégal a intensifié ses attaques. C’est à la 35e minute que Pape Gueye a fait la différence avec un tir puissant depuis l’extérieur de la surface, qui a heurté le poteau avant de rentrer dans le but. Ce but crucial a permis au Sénégal de prendre l’avantage (1-0), dans un match où les Lions dominent, tant dans la possession que dans les occasions créées.



Le match est toujours en cours, et les Sénégalais semblent bien partis pour sécuriser une victoire qui les rapprocherait un peu plus de la qualification pour la CAN 2025. Le Malawi, en grande difficulté après l’expulsion de Munthali, tente de résister face à une équipe sénégalaise très offensive.