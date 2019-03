Pape Bouna Thiaw, entraîneur Ngb : «Venir ici et prendre un point, nous fait plaisir»

«On sait que tous les matches à l’extérieur sont difficiles surtout contre le Casa Sports qui est une superbe équipe. Venir ici et prendre un point alors qu’on sait que depuis deux semaines, on joue tous les trois jours, c’est un bon résultat. Mais les gamins ont pu tenir ce match. On savait qu’ils avaient de bons excentrés c’est pourquoi nous sommes passés à trois derrière pour pouvoir couper certaines phases. Prendre ici un point et partir avec c’est quelque chose qui nous fait plaisir», dévoile l’ancien attaquant des Lions de la Téranga de l’épopée 2002...