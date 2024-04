Palais de l’Élysée: Emmanuel Macron, Macky Sall et l’audience secrète…

C’est dans la plus grande discrétion que le chef de l'État français Emmanuel Macron, autour d’un dîner présidentiel, a reçu l’ancien locataire du palais de la République du Sénégal Macky Sall ce 21 avril 2024. Certes, la rencontre n'a fait l'objet d'aucune communication officielle, mais Africa Intelligence, nous livre quelques éléments d’informations entre Macron et l’envoyé spécial du 4P (Pacte de Paris pour les peuples et la Planète).







Un tête-à-tête entre les deux hommes durant lequel, l'élection de Bassirou Diomaye Faye a été évoquée de même que la défaite du candidat de la majorité présidentielle de l'Alliance pour la République (APR), Amadou Ba, sous oublier les « relations tendues » avec ce dernier.







Le sujet sur la situation régionale et l'émergence de juntes ouvertement hostiles à la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (Cedeao), s’est aussi invitée dans ces échanges entre Macky Sall et Emmanuel Macron.







Désormais installé à Marrakech, l’ancien président Macky Sall a mis sur la table « l'épineuse question de la limitation à deux mandats en Afrique de l'Ouest ». Une question qui selon l’envoyé spécial du 4P qui est à repenser compte tenu de la réalité que traverse le continent aujourd'hui.