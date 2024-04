Palais de justice: le chauffeur Mb. Diop évoque l’envoûtement après la perte à Conakry du véhicule de son employeur

Chauffeur de son état, Mb. Diop a été attrait, ce 29 avril, devant la barre du tribunal des flagrants délits de Dakar pour répondre du délit d’abus de confiance. En effet, le prévenu a reçu de la partie civile qui est son employeur, M. Ndiaye, un véhicule de marque Toyota à titre de travail salarié. En contrepartie, le mis en cause était tenu à des versements quotidiens. Le hic, il n’a pas honoré son engagement mais pire, il a confié perdre le véhicule. Devant la barre, le prévenu revient sur les faits.





« J’ai collaboré avec mon employeur et il m’a donné un véhicule pour un versement comme le cas d’un taxi. La journée c’est 12500 FCFA et la semaine 75000 FCFA. », a indiqué Mb. Diop. Il poursuit en livrant les raisons qui lui ont valu la perte du véhicule et évoque avoir été envouté.





« Je roule souvent vers l’aéroport AIBD. Des clients ont loué le véhicule pour un contrat de 100000 FCFA par jour pour une semaine. Je devais les amener en Guinée Conakry. Après une semaine de travail avec une avance de 200000 FCFA, j’ai perdu connaissance pour avoir bu l’eau que les clients avaient laissé dans le véhicule. A mon réveil, ils m’ont dépouillé de l’argent qu’ils m’avaient remis et du véhicule qui a disparu sans me reverser le restant de l’argent qu’ils me devaient qui est de 400000 FCFA. », a déclaré devant le président du tribunal, Mb. Diop. Ce dernier a par ailleurs renseigné en avoir informé à son employeur à son retour au Sénégal mais celui-ci a jugé nécessaire de le traduire à la section de recherches.



Interpellé sur comment il a pu rentrer au bercail, il a indiqué avoir été aidé.



« C’était la première fois que je partais en Guinée. Ce sont les clients qui m’indiquaient la voie. Après le forfait, c’est mon grand frère qui m’a payé le billet retour en m’envoyant 60000f FCFA. », a dit Mb. Diop. Dans les interrogations, il a été invité à décliner la voie empruntée pour se rendre en Guinée mais il était incapable de donner des détails.



« Je suis passé par Kaffrine. », a-t-il simplement fait savoir.







Dans sa plaidoirie, la partie civile a relevé la matérialité du délit d’abus de confiance pour lequel est poursuivi Mb. Diop.



« Il a donné sa version qui n’a été corroborée par aucun élément de preuve. Le véhicule lui a été remis dans le cadre d’un contrat salarié. Il est resté une semaine sans versement et il soutient avoir perdu le véhicule payé à hauteur de 3 millions FCFA. Les éléments pour l’abus de confiance sont constitués. », a plaidé l’avocat. Le conseil a notamment demandé au tribunal de reconnaître le prévenu coupable des faits d’abus de confiance et de le contraindre au paiement de la somme de 3.500.000 FCFA pour toutes causes de préjudices confondues.







La défense a pour sa part demandé la bienveillance de la juridiction.



« Mon client a vécu des faits. On peut le croire, on peut ne pas le croire mais les faits sont constitués. Il a pris ses responsabilités pour répondre de ses actes. Sa famille m’a remis 1 million Fcfa à verser à la partie civile. Je vous demande de lui faire une application bienveillante de la loi pénale. », a soutenu l’avocat de Mb. Diop.







Statuant publiquement et contradictoirement, le mis en cause Mb. Diop a été reconnu coupable d’abus de confiance. Il a écopé de 3 mois d’emprisonnement ferme et condamné à payer 3.500.000 FCFA pour toutes causes de préjudices confondues.