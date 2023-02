Palais de justice: M. T. Ndiaye et M. Young attraits à la barre pour vol et recel de remorque d’un montant de 20 millions FCFA

Les prévenus M. T. Ndiaye et le ressortissant chinois répondant au nom de M. Young ont été attraits, à la barre du tribunal des flagrants délits pour répondre respectivement des délits de vol et recel. En effet, au premier nommé il est reproché d’avoir dérobé deux (2) remorques pesant 4 tonnes chacune et un tracteur au préjudice de deux (2) sociétés propriétaires représentées par les sieurs B. Sèye et O. Diop. Lesdits engins ont été vendus comme ferraille au nommé M. Young employé de la société Someta et expérimenté dans la récupération de ferraille. Interrogé, l’accusé M. T. Ndiaye a reconnu n’avoir volé qu’une remorque (wagon) et s’explique devant le juge.

« J’ai enlevé les 2 pneus sur les 6 parce que sur le pesage, les pneus ne sont pas pris en compte. C’est après que je suis entré au Someta pour la vente», a confié le prévenu.

Entendu en tant que témoin, O. Samb travailleur a Someta a tenu à clarifier son lien avec l’accusé.



« Je ne connais pas M. T. Ndiaye c’est ce seul jour que je l’ai vu. Quand il s’est présenté, j’ai vu que les roues du wagon manquaient. Je l’ai enregistré dans le système de skymetal pour faciliter sa vente», a-t-il dit.

Interpellé sur les modalités de vente des clients, il dira:

« Quand un client arrive pour vendre sa ferraille, je relève le numéro de son véhicule et le permis de conduire en tant que fournisseur et je l’enregistre dans le système, c’est juste cela mon travail», a fait remarquer O. Samb.

Selon le directeur de Someta qui a été également entendu à la barre, un particulier peut vendre, mais au nom d’un fournisseur de la Someta le cas échéant, il faut impérativement un agrément pour pouvoir marchander avec la société.

Dans sa plaidoirie, la partie civile B. Seye de la société EAT et O. Diop parle de vol de matériel appartenant à des sociétés privées.

"Le wagon (tracteur) appartient à Tetragroup. Deux remorques figurent dans le dossier d’un montant 38 millions FCFA. Le wagon a son immatriculation c’est un véhicule en bon état ce n’est pas de la ferraille. Leur intention était de les prendre et les déchiqueter pour en faire de la ferraille et c’est ce qu’ils ont fait" , a expliqué un des conseils.

«M. Young avoue pour sa part n’avoir fait qu’acheter. On nous le présente comme directeur de Someta et il reconnaît avoir acheté, mais il a acheté en toute mauvaise fois, c’est ce qu’on appelle le recel, il devait être à la barre comme M. T. Ndiaye. », croit la partie civile.

Par ailleurs, l’avocat a invité la cour à les déclarer tous coupables des faits de vol et de recel.

Il a, cependant, relevé que O. Diop se désiste pour avoir reçu un montant par contre B. Seye sollicite le versement de la somme de 20 millions FCFA au titre de dommages-intérêts et déclare la Someta civilement responsable.

Dans son réquisitoire, le représentant du ministère public a soutenu la récurrence de tels faits qui implique la Someta. Pour lui, un agent de la Someta a fauté et que la société doit être reconnue civilement responsable.

Le défense a demandé de débouter la partie civile de l’ensemble des sommes demandées et de relaxer M. Young.

L’affaire a été mise en délibéré au 8 février prochain…