Palais de justice : Guy Marius Sagna et Cie, menottés, à nouveau déférés au parquet.

Guy Marius Sagna a été à nouveau déféré cet après-midi autour de 14h40, en même temps que huit de ses camarades, a appris le journaliste de Dakaractu. Leur arrivée à la cave du tribunal, ce mardi, dans une voiture de l’administration pénitentiaire aux vitres teintées, s'est faite peu avant 15 heures.



Ils sont arrivés au tribunal, menottés et encadrés de six policiers, avant d'être conduits à la cave du Palais de Justice. À la suite d'un retour de parquet, l’activiste et huit de ses camarades sont dans l'attente de la décision du substitut de procureur. Les mis en cause sont également assistés de Me Moussa Sarr, une figure du barreau de Dakar.



Le coordinateur du mouvement citoyen Frapp-France dégage et Cie s’étaient agrippés aux grilles du palais de la République pour dénoncer la hausse du prix de l’électricité. Ils s'étaient vus signifier leur placement en garde à vue pour « participation à une manifestation interdite » et « trouble à l’ordre public » à leur arrivée à la sûreté urbaine, samedi dernier, où ils ont été auditionnés.