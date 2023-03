Palais de justice : El Malick Ndiaye libéré sous bracelet électronique

Le secrétaire national à la communication de Pastef Les Patriotes, El Malick Ndiaye a été entendu enfin de matinée et inculpé pour diffusion de fausses nouvelles de nature à jeter le discredit sur les institutions nouvelles (article 255 du code pénal) et manœuvres et actes de nature à compromettre la sécurité publique ou à occasionner des troubles politiques graves (article 80) par le doyen des Juges.



Il est mis en liberté provisoire sous bracelet électronique.