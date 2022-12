Palais / Aliou Cissé, sélectionneur des Lions : « J’ai construit cette équipe depuis 7 ans … »

Le sélectionneur des Lions est revenu sur la performance de ses Lions qu’il juge satisfaisante malgré les absences de certains champions d’Afrique. Mais il reconnaît sans ambages l’apport salutaire des nouveaux venus. De ce fait, il se lance vers l’avenir car la Can ivoirienne se profile à l’horizon.



« En 2018, on a joué les trois matches de poule et sommes rentrés. Quatre ans après, nous sommes arrivés en 1/8 de finale. L’équipe a rencontré beaucoup de difficultés avec des joueurs absents. Avec ça et malgré toutes ces absences, on a pu garder le cap. Nous sommes conscients des améliorations. L’automatisme est là et présent. Il faut reconnaître l’apport des nouveaux arrivés. Maintenant, il faut se projeter. J’ai construit cette équipe depuis 7 ans », fait savoir Aliou Cissé, très fier et content de ses poulains.