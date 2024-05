Paix, sécurité et diplomatie : Des fonctionnaires internationaux mettent leur expertise au service de l’Etat du Sénégal

Regroupant d’anciens fonctionnaires et experts d’organisations internationales, l’Association des anciens fonctionnaires internationaux(ASAFI) compte apporter toute son expertise au nouveau gouvernement notamment dans les domaines de la diplomatie, la paix et la sécurité mais aussi dans la lutte contre la criminalité grandissante. Ils l’ont fait savoir, hier, lors de leur assemblée générale tenue au siège des Nations unies à Dakar.





En effet, après avoir loyalement servi les Nations unies, ces anciens fonctionnaires qui ont eu à conseiller, durant leurs périodes d’activités, les pays africains, dont le Sénégal comptent mettre à la disposition des administrations de notre pays les stratégies et programmes nationaux de développement. Selon son président, Abdou Khadr Diakhaté, l’ASAFI s’investit dans la protection et la défense des intérêts de ses membres et des personnes à leur charge et constitue un cadre d’échanges d’informations sur toutes les questions d’intérêt commun. En outre, précise Abdou khadre Diakhaté elle soutient et promeut les principes et objectifs du Système des Nations-Unies (SNU) dans les limites de ses ressources et de ses compétences.





De plus, le capital d’expertise multiforme de ses membres, acquis depuis des dizaines d’années et dans de nombreux pays à travers le monde, doit être mis au service des autorités et des institutions sénégalaises notamment dans le cadre de la coopération entre le Sénégal et le SNU. L’ASAFI participe activement à la coopération entre les associations sœurs en Afrique et est affiliée notamment à la Fédération des Associations d’Anciens fonctionnaires Internationaux (FAAFI) des Nations Unies.