Padess : Vers la matérialisation de 47 infrastructures sociales de base pour freiner la pauvreté.

Lancé en 2017 dans le cadre de la coopération entre l’Italie et le Sénégal, le Programme d’Appui au Développement Économique et Social du Sénégal (Padess) vise à lutter contre la pauvreté, la protection sociale et du genre.

À travers une réunion statutaire du comité de pilotage dudit programme, il s’est agi d’évaluer les performances de l’opération en terme de capacité d’exécution technique et budgétaire.

Le programme s’inscrit dans une perspective de consolidation et d’amplification des résultats du Programme Intégré de Développement Économique et Social, le PIDES.



L’amélioration de l’accès des groupes vulnérables aux infrastructures et services sociaux de base, le soutien et le financement des activités génératrices de revenus des groupes vulnérables sont entre autres les composantes autour desquelles s’articule le Padess.

Ainsi, dans le but de libérer le potentiel productif des cibles vulnérables, il est prévu la contruction et l’équipement de 47 infrastructures dans les régions prioritaires que sont Dakar, Sédhiou et Kaolack.



Le cadre a, par ailleurs, permis de se focaliser sur les perspectives en procédant à la planification et à la budgétisation des activités de l’année 2019.



Le coût du projet s’élève à 17.500.000 d'euros, environ 12 milliards de francs Cfa.

Les femmes, les jeunes, les familles, les membres d’organisations et d’entreprises sont, entre autres, les cibles du Programme d’Appui au Développement Économique et Social du Sénégal.