PUITS DE MAYÉL À TOUBA/ Les experts ont confirmé l’existence d’un gaz mais d’un gaz…carbonique (pour le moment) dangereux pour la santé !

Comme annoncé, une équipe de Petrosen, envoyée par le Président de la République (nous dit-on) est venue s’enquérir de la situation qui prévaut à Mayél- Lande (commune de Touba - Mosquée) et surtout visiter le puits réputé dégager du gaz depuis plusieurs semaines et qui gênait considérablement la respiration des populations. Accompagnée de l’adjoint au préfet du département de Mbacké, la délégation, aussi composée des agents de la brigade des sapeurs pompiers, du service d’hygiène, de la gendarmerie et de deux représentants du maire de Touba, a effectivement confirmé l’existence d’un gaz.

Seulement, les experts ont préféré parler de gaz carbonique estimant que le matériel à disposition ne permettait pas d’aller davantage en profondeur dans les conclusions. Clairement, dira l’un des scientifiques, il faudra très vite revenir avec des machines plus sophistiquées pour déterminer quel type de gaz le puits renferme.

Aussitôt après la visite, une rencontre a été organisée avec les populations en présence du chef religieux du village. Les experts ont directement demandé aux habitants de fermer parcellairement le puits, d’éviter d’inhaler le gaz autant que possible pour ne pas s’exposer aux dangers réels que cela causerait.

L’idée de trouver sur les lieux du gaz naturel n’étant pas écarté, Touba croise les doigts en attendant des recherches plus approfondies. Affaire à suivre…