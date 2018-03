PSG : Neymar voudrait une augmentation

Et si l’intérêt du Real Madrid profitait à Neymar (26 ans, 20 matchs et 19 buts en L1 cette saison) ? De passage au Brésil pour rejoindre son attaquant opéré du pied droit, le président du Paris Saint-Germain Nasser Al-Khelaïfi aurait reçu une demande inattendue.



Selon The Times, qui évoque une source au club francilien, le père et agent du Brésilien réclamerait une augmentation. Il s’agirait même d’une condition pour que l’ancien Barcelonais reste à Paris ! Rappelons que l’international auriverde, arrivé l’été dernier, perçoit déjà 3M€ brut par mois au PSG.



Surveillé par l’UEFA et son fair-play financier, Paris sera sûrement réticent face à cette demande. D’autant que la star sous contrat jusqu’en 2022 n’est pas vraiment en position de force pour poser ses conditions.