PORTRAIT / Assemblée Nationale : Amadou Mame Diop, nouveau président de l’institution.

Le président de la République, seul commandant à bord du navire de la coalition Benno Bokk Yaakaar (BBY), a choisi le maire de Richard Toll comme candidat de la coalition Benno Bokk Yaakaar (BBY). Amadou Mame Diop revient à l’hémicycle qu’il avait quitté pour atterrir à la SAPCO. Un homme connu pour sa constance, son background et surtout son calme et sa sérénité.



Le nouveau président de l’Assemblée Nationale est un pharmacien de formation, natif de Saint-Louis qui a eu son doctorat en pharmacie à l’université Cheikh Anta Diop et détenteur d’un DESS en répartition pharmacie et gestion à l’université de Limoges.



À signaler qu’après ses études universitaires, le docteur Amadou Mame Diop choisira la ville sucrière pour l'installation de sa pharmacie... Une vie professionnelle qui lui permettra de se frotter avec les populations de Richard Toll de même que la compagnie sucrière avec laquelle il travaillera pour la gestion des Ipm. Réputé travailleur, le docteur Amadou Mame Diop ne se limitera pas à ça, il va élargir ses activités en s'employant dans l'aménagement et dans la riziculture. Réputé calme et très social, Amadou Mame Diop utilisera ces leviers pour œuvrer dans le social. C'est ainsi qu'une relation très poussée va se tisser entre les populations et lui.



Selon nos informations, le nouveau président de l’Assemblée nationale avait été nommé à la tête de la SAPCO le 7 avril 2021. Date qui a signé sa démission au sein de l’hémicycle pour cumul de fonctions. Il fait partie des premiers éléments qui ont fourbi les armes de l’Apr. Un soldat de premier rang et qui a déjà pignon sur roue pour pouvoir mener cette institution à bon port. Les témoignages sont unanimes : le maire de Richard Toll est un homme intègre, serein, calme et surtout fédérateur. En 2014, il remporte la course à la Mairie de Richard-Toll avant d’être reconduit lors des dernières élections locales.



Étant un ami de Mansour Faye avec qui il partage la ville de Saint-Louis, Amadou Mame Diop décida d'accompagner l'enfant du Sine dans son aventure. C'est ainsi qu’en 2012, Mame Diop comme l'aiment appeler ses proches, sera le candidat de l'Apr dans la ville sucrière. Une élection qu'il va remporter contre un poulain de Oumar Sarr en la personne d’Abdoul Aziz Diop et deviendra maire de Richard Toll. Depuis lors, l'étoile ne cessera de briller pour lui. Il est successivement député durant les deux dernières législatures.



Signalons que le nouveau Président de l'Assemblée nationale a été député Cedeao de même que Uemoa. Étant un homme de confiance du Président Macky Sall, selon des sources de Dakaractu Mbour, le Dr Amadou Mame Diop était pressenti depuis longtemps pour remplacer Moustapha Niasse, car à un moment de son mandat, l'enfant de Keur Madiabel a voulu rendre le tablier et en ce moment le choix était porté sur le nouveau Président de l'Assemblée nationale Amadou Mame Diop, maire de Richard Toll et directeur général de la Sapco...