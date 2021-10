( PHOTOS) Le Gamou célèbré à Keur Sokhna Maï aux Parcelles Assainies sous la houlette de Serigne Cheikh Abdou Lahad Mbacké Gaïndé Fatma

À l’instar des éditions précédentes, Serigne Cheikh Abdou Lahad Mbacké Gaïndé Fatma a célébré, cette année aussi, le Gamou à Dakar, plus précisément aux Parcelles Assainies au niveau de Keur Sokhna Maï, en mémoire à la file de Serigne Touba qui tenait le Ndigël de Serigne Saliou Mbacké depuis 1996. Pour cette année, l’événement a eu un cachet populaire exceptionnel avec la présence de plusieurs personnalités religieuses venant notamment de Touba et de Darou Moukhty. C’est le cas de Serigne Modou Sidy Mbacké, de Serigne Khassim Cheikh Astou Fall, de Serigne Habib Mbacké, de Serigne Modou Cheikhouna Mbacké, de Serigne Ahma Mbacké, de Serigne Habib Diouf, de Serigne Khadim Amar, de Sokhna Mame Diarra Mbacké Abdoul Ahad, de Sokhna Momy Mbacké… Il a aussi été noté la présence forte d’hommes politiques de la trempe de C heikh Alassane Sène, de Serigne Bassirou Sarr, de Mamadou Bâ qui, en voyage avec le chef de l’État, avait envoyé une délégation la veille.

Le messsage pour l’édition 2021 de ce Gamou a tourné autour de l’amour du prophète (Psl) et des panégyriques de Cheikhoul Khadim sur la meilleure des créatures dont les qualités ont été louées jusqu’à l’aube en la présence de Serigne Abdou Lahad Mbacké et d’une très forte assistance. Les kurels ont ensuite pris le relai pour chanter les louanges du prophète...