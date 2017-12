PERCEPTION SOCIALE, POLITIQUE ET ÉCONOMIQUE AU SÉNÉGAL : Le sondage qui conforte Macky Sall

« I. Méthodologie



Echantillon de 1007 personnes, représentatif de la population sénégalaise âgée de 18 ans et plus.

L’échantillon a été constitué selon la méthode des quotas, au regard des critères de sexe, d’âge, de catégorie socioprofessionnelle, de catégorie d’agglomération et de région de résidence.

L’échantillon a été interrogé sur téléphone mobile sur système CATI (Computer Assisted Telephone Interview)

Sondage appliqué selon les procédures et règles de la norme ISO 20252.



II. Résultats



L'échantillon a été interrogé sur la situation politique, économique et sociale au Sénégal depuis 2012, sur le sentiment de libertés publiques et politiques, sur l’opinion vis-à-vis de la personne du Président de la République et de son action.

Les personnes ont également été interrogées sur le PSE ou encore, sur l’action du Président de la République à l’international et sur le parti au pouvoir. Les Sénégalais interrogés se montrent globalement satisfaits de la situation au Sénégal (69% des personnes interrogées). 89% ont une bonne image du Président de la République.

82% ont une bonne image de son action à travers le Plan Sénégal Emergent.

Le Président de la République bénéficie d’une bonne image et de la confiance des Sénégalais. Ces derniers estiment que son action est positive et reconnaissent qu'il est un bon leader.

En effet, seules 5% des personnes interrogées lui attribuent un adjectif négatif. Si des améliorations restent à faire, les Sénégalais ont le sentiment que l’action présidentielle va dans le bon sens.

67% des Sénégalais estiment que le pays tend plutôt vers une amélioration que vers une régression depuis 2012 avec le Plan Sénégal Emergent (PSE). En outre, sept Sénégalais sur dix parmi l'échantillon interrogé estiment que le Président de la République défend mieux leurs intérêts que ses prédécesseurs (69%).

Ce sentiment d'amélioration est ressenti à 74% pour les personnes vivant en zone rurale et 63% vivant en agglomération. Sur la liberté d’expression au Sénégal, 94% se considèrent libre aujourd’hui de décider et choisir sans pression son vote, 84% se considèrent libres d’exprimer publiquement son opinion et 82% d’adhérer à une organisation politique de son choix. S’agissant de la bonne gouvernance, 72% s’estiment satisfaits des mesures prises depuis 2012 en la matière ainsi que sur le fonctionnement de la démocratie ou encore de la lutte contre la corruption et 84% sur la sécurité nationale.

Avec Monsieur Macky Sall comme Président de la République, 96% se disent pouvoir exprimer qu’ils sont fiers d’être Sénégalais. »