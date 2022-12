PEOPLE / La célèbre Tiktokeuse Faynara nominée à la « Nuit des Stars Awards » au Mali

Avec un compteur de 2 millions cinq cent d’abonnés enregistrés sur le réseau social TikTok, Faynara est devenue aujourd’hui l’un des plus célèbres influenceurs sénégalais, en tout cas, la plus suivie sur ce réseau social.

En effet, la célèbre TikTokeuse suite à ses exploits et son dévouement à la tâche commence à récolter les fruits de son dur labeur.

Elle a été nominée au Mali à la « Nuit des Stars Awards » qui se tiendra le 22 décembre 2022 au Majestic Palace, dans la catégorie « Célébrité réseaux sociaux ».

Cette nomination de l'influenceuse sénégalaise Faynara est aussi une opportunité, une ouverture pour elle, de briller encore plus dans son domaine, mais aussi une source de motivation pour tous ses collègues du secteur pour viser plus loin. D’autres grands talents seront de la partie tels Carmen Sama, Grand P, Coach Hamond Chic, Eunice Zunon, Emma Lohoues.