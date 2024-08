PASTEF/ L’alerte de Djamil Sané: « Il y’a des difficultés à la base…si les nouveaux dirigeants ne réagissent pas, le réveil sera brutal… »

L’intervention du maire de la commune des Parcelles assainies a constitué un appel fort pour le parti au pouvoir, PASTEF. À la tête de la section du parti aux Parcelles assainies depuis 2015, Djamil Sané s’estime bien placé pour faire le diagnostic de la gestion de l’entité politique dirigée par le premier ministre, Ousmane Sonko. « Je le dis en toute responsabilité. Il faut qu’on dise la vérité en face. Pas pour les beaux yeux de qui que ce soit. Nous avons beaucoup sacrifié. Il y’a beaucoup de personnes qui ont perdu leur travail à cause du parti. Il faut que les nouveaux dirigeants du pays pensent à cela. Il ne faut jamais affaiblir la base. Et je constate malheureusement que c’est ce qui est en train de se produire. Nous avons intérêt à trouver d’autres alternatives pour remédier à cela. Nous nous acheminons vers des élections très importantes. Et on aura du mal a mobiliser si on n’y remédie pas » a alerté l’édile des Parcelles Assainies qui prenait part ce dimanche , à une activité du mouvement national des cadres de Pastef (MONCAP).







Selon Djamil Sané, il est nécessaire de donner de la confiance à ces membres du parti qui sont au niveau de la base parce que c’est eux qui sont en contact direct avec les populations. « Je constate qu’il n’y a pas une oreille attentive pour remédier à cette situation. Je tiens à le rappeler devant les responsables pour que tout le monde sache ce qui se passe au niveau de la base. Dans le parti, il y’a des gens qui ont la légitimité. Il faut les aider à asseoir leur base » ajoute le maire qui précise qu’il existe des choses qui se passent et que le parti, à travers les hauts responsables qui ont été porté à la tête de l’État, doivent prendre au sérieux.