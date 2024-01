Oxfam : Tandis que des " inégalités obscènes " se creusent entre riches et pauvres, le premier trillionnaire apparaîtra dans 10 ans

À l'occasion de la nouvelle et 54 ème édition du Forum Économique Mondial de Davos, qui se tient à cet instant en Suisse jusqu'à la date du 19 janvier, la confédération internationale Oxfam partage un rapport alarmant qui défraie la chronique et fait jaser l'opinion publique.

La 54 ème édition du Forum Économique Mondial a démarré depuis la date du lundi 15 janvier en Suisse, dans la cité grisonne de Davos, et compte perdurer jusqu'au jour du vendredi. Véritable occasion de mettre sur table des discutions ardues visant l'économie, l'organisation à but non lucratif nommé Oxfam a tenu à orienter le débat sur des "inégalités obscènes" qui s'observent entre les riches et les pauvres, en publiant un rapport exposant une injustice gravissime.

En effet, pour établir le classement des cinq milliardaires les plus riches, Oxfam a utilisé les chiffres de Forbes en date de novembre 2023. Ainsi donc, la récente recherche du groupe, démontre que le célèbre PDG Sud-Africain de Tesla Elon Musk , le chef d'entreprise et milliardaire français Bernard Arnault, au côté de sa famille sous la société de luxe LVMH, le fondateur d'Amazon Jeff Bezos, suivi de l'homme d'affaires Larry Ellison propriétaire d'Oracle, et enfin Warren Buffett, le gourou de l'investissement, ont augmenté leur richesses de 114% en termes réels depuis 2020, alors que le monde était encore sous le choc de la pandémie. "Nous ne pouvons pas continuer avec ces niveaux d'inégalités obscènes", a estimé dans un entretien à l'Agence France-Presse, le directeur de l'organisation par intérim, Amitabh Behar, ajoutant que "ce capitalisme est au service des ultrariches."

Pour Oxfam, le fossé est plus que jamais grand. La fortune des cinq hommes les plus riches au monde est passée entre 2020 et 2023 de 405 milliards de dollars à 869 milliards de dollars (244 milliards de dollars à 524 milliards dollars), et celle des milliardaires a augmenté de 3 300 milliards de dollars, déplore l’ONG dans son rapport.

Mais encore, nous apprenons que la situation est très loin de s'améliorer en raison de la venue prochaine du premier, ou de la première, trillionnaire d'ici 10 ans. Or, pour lutter contre la propagation complète de la pauvreté, il faut environ 200 ans d'après monsieur Amitabh Behar. " Si quelqu'un atteint ce seuil de mille milliards de dollars - et il pourrait s'agir d'une personne qui ne figure sur aucune liste des personnes les plus riches à l'heure actuelle - il ou elle aurait la même valeur que l'Arabie Saoudite, riche en pétrole", informe t-il.