Ouverture de la Campagne électorale en Côte d’Ivoire : L’opposition laisse planer le doute sur un boycott

Boycottera, boycottera pas ? L’opposition maintient le flou pour le moment alors que la campagne électorale en Côte d’Ivoire pour la Présidentielle s’ouvre ce Jeudi et qu'elle est partie pour être très instable. De nombreux observateurs redoutent une crise pré-électorale ou post-électorale, dix ans après celle de 2010-2011 qui avait fait 3.000 morts et plongé le pays dans le chaos, rappellent plusieurs médias internationaux. Et pour cause, le président Alassane Ouattara brigue un troisième mandat controversé face à une opposition qui a appelé à la « désobéissance civile » et laisse planer le doute sur un boycott du scrutin dans un contexte tendu, émaillé de violences écrit Tv5.

La présidentielle prévue le 31 octobre mettra aux prises outre Alassane Ouattara (78 ans), l'ancien président Henri Konan Bédié (86 ans), ainsi que deux outsiders, Pascal Affi N'Guessan (ancien Premier ministre de Laurent Gbagbo) et l'ancien député Kouadio Konan Bertin.