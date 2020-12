Ouverture autopont de Yoff : La réaction des premiers usagers.

Les automobilistes qui empruntent les deux voies de Yoff peuvent pousser un grand ouf de soulagement ! Ils ne vont plus être confrontés aux embouteillages monstrueux qu’on notait sur cet axe. Pour cause, l’autopont de Yoff est officiellement ouvert à la circulation, ce mercredi 23 décembre 2020.



Cet édifice, dont la cérémonie d'inauguration a été présidée par le ministre des infrastructures, des transports terrestres et du désenclavement, Mansour Faye, va améliorer la mobilité sur l'axe Patte d'Oie-Yoff. En tout cas, c'est l'avis des premiers usagers. Ils soutiennent que les dix mois d'attente étaient longs, mais quand même ça valait le coup...