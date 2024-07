« Ousmane Sonko n’a pas le droit de donner un ultimatum à l’Assemblée Nationale » (Babacar Ba, ancien député)

L’ancien député Babacar Ba se désole de la situation qui prévaut actuellement à l'Assemblée nationale. Il estime que cette polémique est inutile. « C’est une situation déplorable et qui pourrait être évitée », déplore l’ancien chef de la délégation du Sénégal au parlement de la CEDEAO.



Poursuivant, l'ancien parlementaire, Babacar Ba reproche au groupe parlementaire Yewwi Askan Wi de ne pas prendre l’initiative pour mettre à jour le règlement intérieur et ainsi épargner à l’opinion ce débat futile.



Abordant l’ultimatum donné par le premier ministre Ousmane Sonko, à l’Assemblée Nationale, qui menace de tenir sa déclaration de politique générale en dehors de l’hémicycle, Babacar Ba souligne que le premier ministre n'a pas le droit de menacer l’assemblée nationale. « En vertu du principe de séparation des pouvoirs, le premier ministre Ousmane Sonko n’a pas le droit de donner un ultimatum à l’Assemblée Nationale. Et une déclaration de politique générale en dehors de l’hémicycle n’a n’est pas une », estime-t-il.



Cependant il déplore l’attitude du groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar qui a bloqué le Débat d’Orientation Budgétaire (DOB). Ce qu’il considère comme inélégant. « Le blocage du débat d’orientation budgétaire pouvait être évité, le groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar ne devait pas suivre le Premier Ministre Ousmane Sonko », se désole-t-il.