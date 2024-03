Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye viennent d'être libérés

Le leader du Pastef, Ousmane Sonko et son bras droit, Bassirou Diomaye Faye viennent d'être libérés. Une information confirmée par les proches des deux responsables du Pastef. Le maire de Ziguinchor a été arrêté, depuis le vendredi 28 juillet 2023, avant d’être inculpé, trois jours plus tard, par un juge qui a ordonné son placement en détention pour « appels à l’insurrection et complot» contre l’État. Tandis que Bassirou Diomaye Faye, candidat à l’élection présidentielle du 24 mars 2024, était en détention préventive, depuis près d’un an (il a été arrêté en mi-avril 2023 après avoir publié un post sur les magistrats).

Rappelons que les deux responsables du parti (ex Pastef) bénéficient de la loi d'amnistie, votée recemment à l'Assemblée Nationale.