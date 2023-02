Ousmane Sonko annonce le compte à rebours avec le régime : « Que Macky Sall se tienne prêt ! Nous allons lancer des manifestations tous azimuts… »

En visite aux Parcelles Assainies ce mardi, Ousmane Sonko n’a pas fait de cadeau au régime de Macky Sall. Toujours dans ses œuvres, le leader de Pastef s'adresse au président Macky Sall. C’est tantôt pour l’inviter à veiller au respect des règles de démocratie, tantôt pour lui rappeler qu’il n’en a plus que pour 12 mois avant de céder le fauteuil présidentiel. « L’autre jour, à Keur Massar, je leur ai dit que je ne leur ferai plus de cadeau. Si le présent Macky Sall veut la paix et la stabilité, nous serons partant, sinon nous sommes prêts à faire face à toute éventualité », dira le chef de file des patriotes qui annonce, dans la même perspective, des manifestations nationales et internationales après le meeting de Mbacké pour marquer leur territoire en perspective des prochaines élections auxquelles il compte participer...