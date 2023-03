Ousmane Sonko alerte : « Si Macky Sall veut une guerre civile, il ne l’aura pas, mais… »

Ousmane Sonko a fait des révélations avant son départ de son domicile pour se rendre au terrain Acapes des Parcelles assainies où se tient actuellement un giga meeting de la coalition Yewwi Askan Wi. L’opposant a alerté sur la présence de nervis recrutés par Macky Sall et ses soutiens.

« Selon des informations de premières mains que nous voulons partager, les partisans de l’APR ont recruté des centaines de nervis qui sont placés partout. Certains sont sur la Vdn, d’autres aux Parcelles Assainies et il y en a qui ont planifié d’attaquer mon domicile», a déclaré Ousmane Sonko qui alerte et interpelle l’opinion nationale.

« Nous prenons les sénégalais à témoin parce que selon nos informations, Macky Sall lui-même, sa femme, son fils et un général qui se trouve au palais coordonnent directement avec ces nervis en leur donnant des instructions.

Si Macky Sall veut une guerre civile, il ne l’aura pas, mais s’il continue dans sa logique, il en paiera le prix», a-t-il soutenu devant sa garde rapprochée.