Ousmane Sonko à la FIARA: « Nous allons réussir le pari de l’autosuffisance alimentaire… »

Le premier ministre Ousmane Sonko s'est rendu ce samedi à la foire internationale de l’agriculture et des ressources animales (FIARA) qui se tient au Cices. Une visite surprise au niveau des différents stands de la foire, a permis au chef du gouvernement, de découvrir que le secteur primaire a été bien représenté. « Je me rends à cette foire à la suite de son excellence, le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye qui n’a cessé de rappeler l’importance du secteur primaire. L’agriculture, la pêche, l’élevage et la place occupent une place primordiale dans son programme. Je veux dire aux sénégalais que nous allons réussir le pari de l’autosuffisance alimentaire. Car, nous considérons qu’atteindre cette autosuffisance, n’est pas impossible pour le Sénégal si on joue sur plusieurs leviers pour replacer ce secteur au cœur des préoccupations de l’Etat et lui consacrer une partie importante des ressources budgétaires mais également de tout financement venant de l’extérieur » a indiqué Ousmane Sonko qui a été accueilli par les responsables de la foire.







Le premier ministre estime qu’il faut bien rationnaliser ces ressources, d’organiser le monde paysan et les différents secteurs. « Atteindre l’autosuffisance, c’est également travailler dans la diversification. C’est d’ailleurs l’occasion pour moi de me réjouir de ces différentes variétés après avoir visité tous les stands. J’ai également vu que cette culture du blé est actuellement expérimentée. C’est devenue une question cruciale parce que nous en exportons trop. Donc il nous faut croire que nous allons atteindre cette autosuffisance alimentaire » s’est félicité le chef du gouvernement qui laisse les acteurs avec l’espoir de voir l’économie sénégalaise être portée par ce secteur primaire.