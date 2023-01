Ousmane Sonko à Keur Massar : « Nous avons atteint le terminus… J’ai déjà fait mon testament et je suis prêt à faire face à Macky sur tous les fronts… »

Le leader politique et maire de Ziguinchor avertit aussi les membres de la mouvance présidentielle. C’est maintenant, selon Ousmane Sonko, « œil pour œil, dent pour dent » !

C’est un grand meeting que le leader de Pastef a organisé ce dimanche dans le 46e département du Sénégal. A Keur Massar, il est question de rendre hommage à Mariama Sagna, une militante décédée dans des circonstances politiques. A cette occasion, Ousmane Sonko prend le micro au cours du meeting qui a vu la présence de plusieurs membres de la coalition Yewwi Askan Wi, pour s’adresser aux militants venus massivement soutenir la politique et le projet du Pastef. Ousmane Sonko rassure : « Macky Sall ne se soucie pas du Sénégal. Il a tout fait, avec son régime pour m'écarter de la course à la présidentielle. Mais c’est peine perdue parce que je sais que vous, le peuple, vous allez tenir debout pour l’en empêcher ».Le patron de Pastef, estime que dores et déjà, concernant le dossier Sweet Beauté, il est prêt pour le combat contre Macky Sall : « Nous avons atteint le terminus ! J’ai déjà fait mon testament. Nous allons nous battre sur le terrain avec Macky Sall et quoi qu’il nous coûtera » précise le patron du Pastef qui invite ses militants à se tenir prêts pour le combat car, le projet doit être protégé. « N’écoutez personne qui vous détourne de votre objectif. Ces gens qui vous disent que vous êtes violents ne font que vous détourner de l’essentiel » invite Ousmane Sonko.