Ousmane Sonko, PM : « Liguey lanu wax, waxuñu nguru. Cono lañu wax, wahuñu nguru. Loxo you set lañu wax, waxañu lénène! »

À sa prise de parole aussitôt après sa nomination à la primature, le porteur du projet de Pastef a annoncé les jalons du patriotisme et du don de soi pour la patrie. S’adressant à ses futurs collaborateurs, Ousmane Sonko est formel.



« Nous avons vendu notre projet de société qui a automatiquement été accepté par la population. La réussite du président Bassirou Diomaye Faye est celle de nous tous. Nous appelons tout le monde à mettre la main à la pate », dira-t-il.



Cependant, il se veut clair. « Nous appelons au don de soi, à la citoyenneté, au patriotisme, mais pas à un partage du gâteau ». « Liguey lañu wax, waxuñu nguru. Coño lanu wax, wahuñu nguru, loxo you set lañu wax, waxañu lénène », a rappelé le Premier ministre aux futurs membres de son gouvernement et aux autres autorités qui bénéficieront du décret signé par le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye.