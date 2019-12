Ousainou Darboe invité à Dakar par le président sénégalais : Macky Sall à la rescousse de Barrow ?

L'ancien vice-président gambien, Ousainou Darboe séjourne depuis ce jeudi à Dakar. Il a été invité par le président du Sénégal, Macky Sall, informe le journal freedomnewspaper. Ainsi, le Premier ministre des affaires étrangères sous Barrow a quitté Banjul ce jeudi dès les premières heures de la journée pour la capitale sénégalaise. Pour passer incognito, le leader du Parti démocratique unifié (UDP) Ousainou Darboe aurait voyagé par voie terrestre, croit savoir le site gambien lu à Dakaractu.



Pour l'heure, c'est motus et bouche cousue chez ses partisans, quant au motif de l'invitation à lui adressée par le chef de l'État sénégalais. Mais la coïncidence entre ce voyage sénégalais de l'un des tombeurs de Yahya Jammeh et la marche du collectif "3 Years Jotna" pour rappeler à Barrow sa promesse de ne faire que 3 ans au pouvoir, est troublante.



Le désaccord qui a mis fin à l'alliance entre le président gambien et Ousainou Darboe trouve son origine dans la volonté du premier d'aller jusqu'au bout de son mandat. Or, en acceptant d’être le candidat de l'opposition lors des élections de 2016 qui ont eu raison de la dictature de Jammeh, Barrow s'était engagé à faire 3 ans au pouvoir avant d'organiser de nouvelles élections.



Pour lui rappeler sa promesse, un collectif dénommé "3 years Jotna" a vu le jour et compte battre le macadam ce lundi dans les rues de Banjul. Une démarche à laquelle adhère Darboe. Ainsi acculé, Adama Barrow a-t-il demandé à son "grand-frère" Macky Sall de sermonner son ancien collaborateur pour l'ajournement de la marche de lundi prochain ? Tout porterait à le croire.



Seulement, une rencontre entre Darboe et Macky Sall à Dakar n'est pas possible qu'à partir du 15 décembre, date de retour du président sénégalais, actuellement hors du pays pour une mission de 5 jours.