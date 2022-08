Oumy Diop (championne d'Afrique de natation) : « Le but c'est de ramener des médailles et enchaîner à Tunis... »

Déjà championne d’Afrique sur 100 m papillon, et détentrice de plusieurs records du Sénégal, Oumy Diop (18 ans) veut aller plus loin lors des 5èmes jeux islamiques en Turquie (9 au 19 juillet.) Présente parmi la délégation sénégalaise, elle a affirmé vouloir faire mieux que lors de l’édition de Baku et surtout faire une bonne compétition et pouvoir enchainer aux championnats d’Afrique de natation (20 au 25 août) à Tunis. La franco-sénégalaise espère conserver son titre, après les mondiaux (8 juin au 3 juillet 2022, à Budapest, en Hongrie) riches en enseignements d’après elle…