Oumou Khaïry Sarr (Ailière) après Sénégal-Angola : « On est fière de nous. On a su bien défendre et bien attaquer »

Coumba Sarr, l'ailière (10pts, 2 rebonds) des " Lionnes" revient ici sur les clés de leur victoire ce soir contre les Angolaises (88-54.) À l'en croire, la partie s'est jouée sur les phases défensives, un schéma tactique déployé par le coach Cheikh Sarr. Et Coumba Sarr de préciser que cette bonne défense leur a permis de mieux attaquer inscrivant au minimum 20 points par quart temps ce soir...