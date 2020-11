Oumar Sarr sans ambages : « Je n'ai jamais été inquiété par la Crei... La question du 3e mandat, elle n'a pas sa place ici, car... »

C'est au cours de leur point de presse qui a suivi l'inauguration de la permanence du parti des libéraux démocrates, que l'actuel ministre Oumar Sarr a tenu à faire des précisions concernant son lien avec la cour de répression de l'enrichissement illicite. Pour rappel, le président du PLD/Suxali Sénégal faisait partie de la première liste qui ciblait certains hommes politiques, les soupçonnant de détournement de deniers publics. Ainsi, depuis sa nomination en tant que ministre des mines et de la géologie, Oumar Sarr a eu l'occasion face à la presse cet après midi, de donner son point de vue sur cette question qui intrigue plus d'un.



" Je n'ai jamais été inquiété par la Crei. Il n'y a pas donc de raison particulière de me reprocher quoi que ce soit. Nous partons d'une analyse froide pour voir comment faire pour que le Sénégal puisse sortir de certaines difficultés contextuelles", fera savoir le leader de Suxali.



Une autre question sur le 3e mandat lui a été posée. Oumar Sarr sans ambiguïté rétorquera : " à ma connaissance, l'Apr ne s'est jamais prononcée sur cette question. Donc je ne sais pas qu'est-ce qu'elle vient faire ici..."