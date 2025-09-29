Ouest Foire : insécurité endémique, les députés montent au créneau pour redonner espoir aux habitants

Le quartier de Ouest Foire, l’un des plus peuplés et emblématiques de Dakar, est plongé dans une situation critique où insécurité, banditisme, trafic de drogue et commerces illicites menacent le quotidien des habitants. Bars clandestins, dépôts de gravats et occupation anarchique par des mécaniciens ont transformé les rues en zones de désordre permanent. Les résidents dénoncent une absence prolongée d’infrastructures essentielles, telles que écoles, postes de santé, marchés et espaces de loisirs, aggravant la précarité dans laquelle vit le quartier.



Pour constater l’ampleur des problèmes et apporter des solutions, les honorables députés Mbène Faye, Omar Ndoye et El Hadji Ousmane Fall, accompagnés des responsables communaux et délégués de quartier, ont effectué un tour du « mur des lamentations » de Ouest Foire. Ils ont pu constater de visu les effets de l’anarchie, avec des populations contraintes de cohabiter dans des conditions difficiles, et ont interpellé le ministre de l’Intérieur Bamba Cissé, engagé depuis son arrivée dans des opérations de déguerpissement pour réorganiser Dakar et ses environs.



Les députés ont dénoncé la lenteur des interventions passées et souligné la nécessité de solutions durables et concrètes pour mettre fin à l’anarchie qui sévit depuis des années. Ils ont promis de travailler en concert avec le président de la commission d’aménagement de l’Assemblée nationale, les autorités locales et le ministre de l’Intérieur afin de trouver des mesures efficaces pour sécuriser le quartier et rétablir un cadre de vie digne pour ses habitants. Malgré des années de négligence, les habitants de Ouest Foire peuvent désormais entrevoir un nouvel espoir.