Oubliés » par le président Macky Sall, les basketteurs paralympiques demandent une audience au même titre que les sourds-muets

Le président de la fédération sénégalaise de parabasket, Cheikh Ndiaye, est sorti du parquet pour demander solennellement au Président Macky Sall d’accorder une audience à la sélection nationale de parabasket après une brillante campagne aux jeux africains paralympiques 2023 (3 au 12 septembre à Accra.) Une requête d’autant plus pertinente à quelques jours de l’audience annoncée entre le chef de l’Etat et l’équipe nationale des malentendants revenue de la Coupe du monde de football avec une demi-finale et une 3eme place historique.



De l’avis de Cheikh Ndiaye, tous les sportifs qui défendent les couleurs nationales doivent être traités d’égale dignité. C’est d’ailleurs en ces termes qu’il s’en est ouvert à dakaractu, « Tout d’abord nous adressons nos félicitations à l’équipe nationale des Malentendants pour leur remarquable parcours lors de la compétition internationale qu’ils ont terminé en remportant la médaille de bronze. Nous en profitons pour remercier le président de la République qui doit les recevoir au palais le 30 octobre. Cependant, en tant que président de la fédération parabasket nous déplorons le fait que l’équipe n’ait pas encore reçu d’hommage. Ils méritent une audience et des encouragements pour leur brillant parcours. Pour la première fois, le Sénégal prenait part aux jeux africains paralympiques (qualificatifs aux JO paralympiques Paris 2024) avec toutes les difficultés liées à la préparation… Si le Président Macky Sall a décidé de recevoir l’équipe nationale des malentendants qui ont réussi l’exploit d’atteindre les demi-finales de la coupe du monde, il doit aussi recevoir l’équipe nationale de parabasket qui s’est hissé en demi-finale des jeux africains d’Accra. Ils doivent avoir le même traitement » a-t-il insisté.



À la suite de cette doléance, il en remet une couche en invoquant l’égalité des chances… « Nous demandons solennellement au président de la République qui va recevoir l’équipe nationale, des malentendants de faire la même chose pour celle du parabasket. Le contraire laisserait penser qu’il y a deux poids deux mesures. Pour rappel lors des jeux africains des parabasket le President a tweeté à deux reprises pour féliciter l’équipe donc nous ne pouvons pas comprendre qu’on nous oublie. Nous savons que le Président reste à l’écoute et qu’il est très sensible à la cause du sport paralympique donc nous gardons espoir » termine le président de la fédération de parabasket.