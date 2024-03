Oscars 2024 : Oppenheimer remporte 7 statuettes !

En 1942, convaincus que l'Allemagne nazie est en train de développer une arme nucléaire, les États-Unis initient, dans le plus grand secret, le Projet Manhattan destiné à mettre au point la première bombe atomique de l'histoire. Pour piloter ce dispositif, le gouvernement engage Julius Robert Oppenheimer .

Oppenheimer est un physicien américain, né le 22 avril 1904 à New York et mort le 18 février 1967 à Princeton (New Jersey). Il s'est distingué en physique théorique puis comme directeur scientifique du projet Manhattan. À cause de son rôle éminent, il est régulièrement surnommé le « père de la bombe atomique ».

Meilleur film

Oppenheimer : Emma Thomas, Charles Roven et Christopher Nolan (producteurs)

Meilleure réalisation



Christopher Nolan pour Oppenheimer



Meilleure actrice



Emma Stone dans Pauvres créatures (Poor Things)



Meilleur acteur



Cillian Murphy dans Oppenheimer



Meilleure actrice dans un second rôle



Da'Vine Joy Randolph dans Winter Break



Meilleur acteur dans un second rôle



Robert Downey Jr. dans Oppenheimer



Meilleur scénario adapté



American Fiction par Cord Jefferson



Meilleur scénario original



Anatomie d'une chute écrit par Justine Triet et Arthur Harari



Meilleur film d'animation



Le Garçon et le Héron réalisé par Hayao Miyazaki et Toshio Suzuki.



Meilleur film international



Royaume-Uni: La Zone d'intérêt (The Zone of Interest) réalisé par Jonathan Glazer



Meilleur film documentaire



20 Days in Mariupol réalisé par Mstyslav Chernov



Meilleure musique de film



Oppenheimer - Musique de Ludwig Göransson



Meilleure chanson originale



What Was I Made For? par Billie Eilish dans Barbie

Meilleur montage



Oppenheimer : Jennifer Lame



Meilleure photographie



Oppenheimer : Hoyte van Hoytema



Meilleurs décors



Pauvres créatures : James Price et Shona Heath (production design) ; Zsuzsa Mihalek (set decoration)



Meilleurs costumes



Pauvres créatures : Holly Waddington



Meilleurs effets visuels



Godzilla Minus One réalisé par Takashi Yamazaki



Meilleur son



La Zone d'intérêt réalisé par Jonathan Glazer



Meilleurs maquillages et coiffures



Pauvres créatures réalisé par Yórgos Lánthimos



Meilleur court-métrage documentaire



The Last Repair Shop réalisé par Kris Bowers et Ben Proudfoot



Meilleur court-métrage de fiction



The Wonderful Story of Henry Sugar réalisé par Wes Anderson



Meilleur court-métrage d'animation



War Is Over! Inspired par the Music of John & Yoko réalisé par Dave Mullins