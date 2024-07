Orientation des bacheliers 2024 : Le Mesri installe la commission nationale

Le ministre de l'enseignement supérieur de la recherche et de l'innovation a procédé, ce Vendredi 05 juillet à l'installation officielle de la commission nationale d'orientation des bacheliers de l'année 2024.



Dirigée, le professeur Jean Louis Corréa, cette commission va travailler avec toute la rigueur pour mettre en œuvre les orientations nouvelles du gouvernement afin de stabiliser l'année académique au Sénégal. "Depuis presque une dizaine d'années, les bacheliers sénégalais sont orientés trop tard. L'année dernière, ils ont été orientés au mois de janvier six mois après l'obtention de leur BAC. Cette année, nous avons mis en place un système qui nous permettra de les orienter le 19 septembre et de pouvoir démarrer les cours le 21 Octobre 2024", a fait valoir le ministre lors de la cérémonie de l'installation de la commission.



Selon le ministre, "cette année si le taux de réussite est bon autour de 50-51%, on aura 80 000 bacheliers. Et l'intention du gouvernement, c'est de les orientés tous dans les universités publiques dans les ISEP comme dans les universités privées", a-t-il déclaré, informant que le gouvernement a pris l'option après les discussions de l'atelier de Saly d'orienter une partie des bacheliers dans le privé.



Aussi, souligne Abdouramane Diouf, exceptionnellement, le gouvernement a décidé de donner une deuxième chance à ceux qui n'avaient pas pu s'inscrire. "Normalement, il y a des catégories d'élèves qui n'auraient pas dû faire le bac cette année. Ce sont ceux qui étaient forclos, ceux qui auraient dû déposer leur dossier depuis janvier. Et qui ne l'avaient pas fait. Il y a aussi ce qui ont des problèmes d'état civil", a-t-il soutenu, ajoutant a ce propos qu'ils vont ouvrir la période de réinscription la semaine prochaine entre le 8 et le 10. " Que tous ceux qui n'avaient pas fait le bac comprennent qu'ils n'ont que trois jours, les 8, 9 et les 10 juillet pour s'inscrire", a informé le Mesri.