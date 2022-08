En visite au Sénégal ce mardi, dans le cadre de sa tournée en Afrique subsaharienne, Samuel Eto'o, l'un des ambassadeurs de la FIFA dans le cadre de l'organisation du mondial 2022, a rassuré son monde. D'après lui, on va assister à la meilleure des coupes du monde avec une belle organisation, des infrastructures modernes et un cadre sécurisé.



"Cela fait cinq ans que je vis à Doha, il n'y a pas de vol ou quelque chose du genre... Il faut un minimum d'effort quand on va dans un pays, il faut s'adapter", a-t-il déclaré face à la presse en rassurant sur le dispositif sécuritaire déjà pris...