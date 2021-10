Organisation Mondial Beach Soccer 2023 : Le Sénégal pourrait déposer sa candidature…

Organisée tous les deux ans, la Coupe du Monde de Beach Soccer de la FIFA réunit 16 sélections du monde entier. Les associations membres désirant accueillir cet événement, auquel participent les meilleurs joueurs de Beach Soccer de la planète, ont jusqu’au 29 octobre 2021 pour déposer leur déclaration d’intérêt.



Une déclaration de candidature qui pourrait bien intéresser les champions d’Afrique en titre, le Sénégal. En effet, la fédération sénégalaise de football (Fsf) caresse secrètement l’idée d’organiser une coupe du monde de Beach Soccer, au lendemain de la dernière Coupe d’Afrique de football de plage brillamment organisée à Saly Portudal (Sénégal.)



Une candidature qui pourrait devenir sérieuse si l'on sait que le pays de la Téranga dispose d’assez de ressources et de sites à même de recevoir ses joutes disputées sur le sable. Un état de fait confirmé par le nouveau président de la FIFA, Patrice Motsepe qui avait souligné, lors de la finale de la dernière CAN de Beach soccer que le Sénégal était largement capable d’abriter un évènement d’une telle envergure.



Ladite procédure de candidature s’ouvre un peu plus d’un mois après la fin de la dernière édition de la compétition qui se déroulait en Russie, a-t-on appris sur le site officiel de la FIFA.



Après la soumission des candidatures définitives et des divers documents requis d’ici à fin janvier 2022, la FIFA devrait nommer le pays hôte de la Coupe du Monde de Beach Soccer 2023 à la fin du premier trimestre 2022.