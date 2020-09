Organisation CAN Beach Soccer : Me Augustin Senghor dévoile ses plans pour réussir le challenge.

Maintenant que l'organisation de la prochaine coupe d'Afrique de Beach Soccer (Football de plage) a été confiée au Sénégal, le président de la fédération sénégalaise de football (FSF), Me Augustin Senghor, compte bien déployer tous les moyens afin que le challenge de l'organisation soit relevé.



Réagissant sur la RFM, Me Senghor de dévoiler la durée de l'événement dont le Tournoi final se jouera au Sénégal. " Entre décembre 2020 jusqu'à Avril 2021 (Tournoi final) notre volonté est d'organiser l'événement à Saly. Ce sera pour nous une manière de rendre hommage à l'équipe de Beach Soccer qui nous a valu beaucoup de satisfaction dans quasiment toutes les compétitions auxquelles ils ont eu à participer. "Si la région de Saint-Louis est souvent retenue comme potentiel site qui pourrait abriter les matches, le président de la FSF voit d'un bon œil la tenue de cette de CAN de Beach Soccer dans la station balnéaire de Saly Portudal.



Après avoir remercié les autorités étatiques pour leur engagement et leur accompagnement, il ajoute : " le fait de l'organiser pour cette première fois est une grande avancée. C'est l'occasion donc de remercier le ministre des sports Matar Bâ ainsi que le chef de l'État pour leur engagement dans ce projet. "Augustin Senghor a par ailleurs insisté sur la nécessité de relever le challenge à deux niveaux " Il faudra réussir le pari de l'organisation et celui du résultat. Car, tout pays qui organise a en ligne de mire ces objectifs, faire en sorte que la victoire reste à domicile. "



Cette événement sportif qui est le premier du genre qui se tiendra au pays de la teranga, sera le parfait prétexte pour relancer le tourisme, a fait remarquer le maire de Gorée. "Nous allons également travailler avec le ministère du tourisme et les agences en charge de la promotion de la destination Sénégal. Pour en faire un tremplin et relancer le secteur du tourisme. "