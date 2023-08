Organisation CAN 2027 : « Le dossier du Sénégal a été accepté par la CAF » selon le ministre des sports, Amadou Bâ

Le dossier du Sénégal avance très bien, dans le cadre de la candidature à l’organisation de la Coupe d’Afrique des Nations 2027. Une assurance faite ce vendredi par le Premier ministre et ministre des sports, Amadou Bâ.



«Le dossier suit son cours. Nous sommes vraiment en avance. L’équipe de la CAF est passée ici, le dossier du Sénégal est bien accepté. Nous allons très bientôt voir les investissements à faire. Parce que cela va nécessiter des investissements qu’on va devoir lancer. Ces investissements seront programmés. Le président de la République a accepté de les valider. »



L’autre innovation selon Amadou Bâ, est que le pays de la Teranga pourrait aller vers une organisation inclusive. « Nous ferons de sorte que le maximum de régions puissent prendre part à l’organisation de cette CAN. » De plus, Le PM a fait savoir que le Sénégal était en train de travailler sur une co-organisation potentielle de cette CAN 2027 entre le Sénégal la Gambie, la Mauritanie etc…