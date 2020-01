Organisation CAN 2021 : Ahmad Ahmad en visite de chantier au Cameroun du 13 au 15 janvier.

Le ministère des sports et de l’éducation physique a annoncé la visite du président de la Confédération Africaine de football, Ahmad Ahmad dans la capitale. Une visite de travail aux allures de visite de chantier pour constater de visu l’état d’avancement des travaux, à quelques mois de la prochaine CAN 2021.



Cette visite de trois jours (Du 13 au 15 janvier) intervient alors que la date ou du moins la période de la prochaine Coupe d’Afrique reste inconnue. Si beaucoup annoncent d’ores et déjà un retour à la formule « Janvier –Février », le boss de la CAF reste nuancé sur le sujet. Ahmad Ahmad pourrait mettre son « veto » sur une CAN en été.



Cette visite grandeur nature sera également le prétexte pour évoquer l’organisation du prochain championnat d’Afrique des nations (CHAN) prévu en avril 2020. Un tournoi qui servira de répétition générale aux autorités Camerounaises avant la CAN. Le CHAN est destiné à la promotion du football local Africain. D'ailleurs le communiqué de préciser que les visuels du CHAN 2020 seront dévoilés à la date du 15 janvier en présence des officiels de la CAF.