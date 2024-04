Opération déguerpissement : délogés par le sous-préfet, les ambulants de Colobane demandent à être recasés

Depuis quelques jours, des opérations de déguerpissement de certains marchés ou trottoirs occupés anarchiquement ont été déclenchées par les autorités de la ville de Dakar.







Si ces opérations sont souvent sujettes à des heurts entre FDS et ambulants, notamment à la Patte d’Oie, au marché de Colobane ce n’est pas le cas. Depuis hier 18 avril et jusqu'à ce 19 avril, un groupe d'ambulants a été expulsé par le sous-préfet de Dakar et la mairie des HLM.



Sur place, les ambulants sont à la fois dépités et découragés.