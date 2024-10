Opération choc à Dakar : La police lance un raid massif et arrête 269 délinquants en un week-end

Dans une opération coup de poing sans précédent, la police de Dakar a procédé à l’arrestation de 269 individus au cours du week-end dernier, marquant une étape significative dans la lutte contre la délinquance urbaine. Comme rapporté par L’Observateur, ces interpellations concernent des délits variés, allant du crime d’homicide à la détention de drogues et d’armes blanches.



Pour contrer la montée de la criminalité dans la région, la haute hiérarchie de la police a mis en place une série de traques ciblées au sein des zones criminogènes. L’opération, qui s’est déroulée dans la nuit du 12 au 13 octobre, a été orchestrée par le commissaire central de Dakar, Mamadou Tendeng, en coordination avec ses homologues de Guédiawaye et de Rufisque.



Démarrée à 21 heures et terminée à 6 heures du matin, cette vaste opération a mobilisé 252 agents et officiers de police, soutenus par 39 véhicules différents pour assurer une présence maximale sur le terrain. Les résultats ont été impressionnants : parmi les 269 individus arrêtés, on compte 181 noctambules pour vérification d’identité, 55 personnes interpellées pour ivresse publique, et trois individus pour homicide involontaire, dont deux suite à des accidents de circulation.



L’opération a également permis la saisie de drogues, avec l’arrestation de deux trafiquants d’ecstasy et d’autres pour détention de chanvre et de haschisch. De plus, sept personnes ont été arrêtées pour vol, et d’autres pour des infractions comme racolage et coups et blessures volontaires.



Les dispositifs de contrôle routier ont conduit à la confiscation de 48 documents de conduite et à l’immobilisation de plusieurs motos. Selon une source policière, des opérations similaires seront organisées prochainement afin de garantir la sécurité des citoyens et de leurs biens. Cette initiative témoigne de la volonté des autorités de rétablir l’ordre et de renforcer la sécurité dans la capitale sénégalaise.