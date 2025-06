Opération Vautour : 19 trafiquants de migrants arrêtés à Saint-Louis – la DNLT déjoue deux départs clandestins

La Division nationale de lutte contre le trafic de migrants et pratiques assimilées (DNLT) a frappé fort à Saint-Louis, entre le 13 et le 17 juin 2025. Grâce à des renseignements opérationnels précis, les enquêteurs ont empêché deux tentatives de migration irrégulière par voie maritime et interpellé 19 individus impliqués à divers niveaux dans l’organisation de ces départs.



Baptisée “Opération Vautour”, l’intervention a été conduite en trois phases stratégiques, mobilisant les antennes régionales de la Police nationale pour une action coup de poing.







Phase 1 : Le réseau espagnol neutralisé



Le 13 juin, une première alerte concernant une opération organisée par un Sénégalais résidant en Espagne a mis les enquêteurs sur le pied de guerre. Résultat : 7 arrestations, dont un co-organisateur et deux recruteurs.







Phase 2 : Une rafle ciblée dans les lieux d’hébergement



Dans la nuit du 15 au 16 juin, 9 autres individus ont été cueillis sur leur lieu d’hébergement. L’enquête a permis d’identifier un recruteur principal et deux de ses complices directs, révélant ainsi une organisation structurée et compartimentée.





Phase 3 : Le cerveau du réseau interpellé à Pikine (Saint-Louis)



Le 17 juin, la DNLT a réussi à mettre la main sur l’un des plus gros trafiquants de migrants de la région, un homme activement recherché depuis plusieurs mois. Ce dernier serait l’architecte d’un vaste réseau exploitant les jeunes désespérés, avec un point de départ prévu au niveau du port polonais de Saint-Louis.





Saisies et éléments à charge



Lors d’une perquisition antérieure et des différentes opérations, la DNLT a saisi :

• Une pirogue,

• Un moteur hors-bord,

• 1 980 litres de carburant,

• Le capitaine de la pirogue,

• Et le vendeur de l’embarcation.



Les 19 mis en cause ont été déférés au Pool Judiciaire Financier pour répondre des accusations d’association de malfaiteurs, trafic de migrants et mise en danger de la vie d’autrui.