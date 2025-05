Opération ORIENTALE 1 : Deux sites d’orpaillage clandestins démantelés dans la zone de la Falémé (Dirpa)

Dans le cadre de l’Opération ORIENTALE 1, les éléments de la Zone militaire N°4 ont mené ce jour une opération de sécurisation qui a permis le démantèlement de deux sites d’orpaillage clandestins, localisés à BOUGOUDA et BANTANKO, dans le secteur de la Falémé.



L’intervention des forces armées a permis la saisie d’un important lot de matériel utilisé illégalement pour l’exploitation aurifère, notamment une dizaine de motopompes, des groupes électrogènes, ainsi que plusieurs autres équipements destinés à l’orpaillage, renseigne la Direction de l'Information et des Relations Publiques des Armées (DIRPA), dans un post sur X.



Cette action s’inscrit dans la dynamique des autorités militaires visant à lutter contre l’exploitation illégale des ressources naturelles, souvent source d’insécurité et de dégradation environnementale.