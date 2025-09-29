Opération “Contender 3.0” / Interpol frappe fort au Sénégal : un vaste réseau d’arnaques sentimentales démantelé

Un coup de filet digne d’un scénario hollywoodien. Selon les révélations de L’Observateur, le Sénégal a été l’un des points névralgiques d’une opération panafricaine d’Interpol visant à éradiquer un fléau numérique en pleine expansion : les arnaques sentimentales et la sextorsion.

Baptisée Opération “Contender 3.0”, cette offensive coordonnée entre Interpol et la Cellule de lutte contre la cybercriminalité (Ccl) s’est déroulée du 28 juillet au 11 août 2025 dans 14 pays africains. À Dakar, elle a abouti à l’arrestation de 22 personnes, accusées d’usurpation d’identité de célébrités et d’extorsion de fonds via les réseaux sociaux.



Un réseau sophistiqué au cœur de Dakar



Les enquêteurs sénégalais, appuyés par les experts d’Interpol, ont mis au jour un système parfaitement rodé. Les suspects créaient de faux profils en utilisant les photos et noms de personnalités publiques afin de gagner la confiance de leurs cibles. Après avoir séduit leurs victimes, ils exigeaient de l’argent sous prétexte de frais de livraison, de voyage ou de douane. Dans certains cas, ils allaient plus loin en menaçant de diffuser des vidéos intimes enregistrées à leur insu, une pratique connue sous le nom de sextorsion.

Selon les chiffres communiqués, plus de 120 victimes ont été identifiées au Sénégal, avec un préjudice estimé à 34 000 dollars, soit plus de 19 millions de FCFA. Les forces de l’ordre ont saisi 65 appareils électroniques, de faux papiers d’identité et des preuves de transferts financiers, confirmant l’ampleur du trafic.



Un fléau continental en pleine explosion



Le Sénégal n’est pas un cas isolé. Interpol dresse un bilan continental alarmant : 260 suspects arrêtés, 1 235 appareils électroniques saisis et 81 infrastructures criminelles en ligne démantelées dans les 14 pays participants.

Au total, 1 463 victimes ont été recensées pour des pertes financières estimées à 2,8 millions de dollars, soit plus de 15 milliards de FCFA. Le Ghana (68 arrestations et 835 appareils saisis) et la Côte d’Ivoire (24 arrestations et plus de 800 victimes identifiées) figurent parmi les pays les plus touchés. En Angola, huit personnes ont également été interpellées pour des escroqueries similaires.



Manipulation psychologique et traumatisme durable



Les techniques utilisées par ces réseaux combinent une habileté psychologique redoutable et une exploitation méthodique des plateformes numériques. Faux profils, photos volées, promesses de relations amoureuses à distance… Chaque étape vise à isoler les victimes et à briser leurs défenses émotionnelles.

« La multiplication des plateformes en ligne offre de nouvelles opportunités aux réseaux criminels pour exploiter les personnes vulnérables », a averti Cyril Gout, directeur exécutif par intérim des services de police d’Interpol.

Au-delà des pertes financières, les autorités rappellent les séquelles psychologiques laissées par ces arnaques. Des victimes voient leur confiance détruite, certaines sombrant dans la dépression. L’Observateur rappelle le drame récent d’un homme qui, victime d’un chantage sexuel en ligne, s’est donné la mort dans une forêt d’anacardiers il y a deux semaines.