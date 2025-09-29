Opération “Contender 3.0” / Interpol frappe fort au Sénégal : un vaste réseau d’arnaques sentimentales démantelé


Opération “Contender 3.0” / Interpol frappe fort au Sénégal : un vaste réseau d’arnaques sentimentales démantelé
Un coup de filet digne d’un scénario hollywoodien. Selon les révélations de L’Observateur, le Sénégal a été l’un des points névralgiques d’une opération panafricaine d’Interpol visant à éradiquer un fléau numérique en pleine expansion : les arnaques sentimentales et la sextorsion.
Baptisée Opération “Contender 3.0”, cette offensive coordonnée entre Interpol et la Cellule de lutte contre la cybercriminalité (Ccl) s’est déroulée du 28 juillet au 11 août 2025 dans 14 pays africains. À Dakar, elle a abouti à l’arrestation de 22 personnes, accusées d’usurpation d’identité de célébrités et d’extorsion de fonds via les réseaux sociaux.
 
Un réseau sophistiqué au cœur de Dakar
 
Les enquêteurs sénégalais, appuyés par les experts d’Interpol, ont mis au jour un système parfaitement rodé. Les suspects créaient de faux profils en utilisant les photos et noms de personnalités publiques afin de gagner la confiance de leurs cibles. Après avoir séduit leurs victimes, ils exigeaient de l’argent sous prétexte de frais de livraison, de voyage ou de douane. Dans certains cas, ils allaient plus loin en menaçant de diffuser des vidéos intimes enregistrées à leur insu, une pratique connue sous le nom de sextorsion.
Selon les chiffres communiqués, plus de 120 victimes ont été identifiées au Sénégal, avec un préjudice estimé à 34 000 dollars, soit plus de 19 millions de FCFA. Les forces de l’ordre ont saisi 65 appareils électroniques, de faux papiers d’identité et des preuves de transferts financiers, confirmant l’ampleur du trafic.
 
Un fléau continental en pleine explosion
 
Le Sénégal n’est pas un cas isolé. Interpol dresse un bilan continental alarmant : 260 suspects arrêtés, 1 235 appareils électroniques saisis et 81 infrastructures criminelles en ligne démantelées dans les 14 pays participants.
Au total, 1 463 victimes ont été recensées pour des pertes financières estimées à 2,8 millions de dollars, soit plus de 15 milliards de FCFA. Le Ghana (68 arrestations et 835 appareils saisis) et la Côte d’Ivoire (24 arrestations et plus de 800 victimes identifiées) figurent parmi les pays les plus touchés. En Angola, huit personnes ont également été interpellées pour des escroqueries similaires.
 
Manipulation psychologique et traumatisme durable
 
Les techniques utilisées par ces réseaux combinent une habileté psychologique redoutable et une exploitation méthodique des plateformes numériques. Faux profils, photos volées, promesses de relations amoureuses à distance… Chaque étape vise à isoler les victimes et à briser leurs défenses émotionnelles.
« La multiplication des plateformes en ligne offre de nouvelles opportunités aux réseaux criminels pour exploiter les personnes vulnérables », a averti Cyril Gout, directeur exécutif par intérim des services de police d’Interpol.
Au-delà des pertes financières, les autorités rappellent les séquelles psychologiques laissées par ces arnaques. Des victimes voient leur confiance détruite, certaines sombrant dans la dépression. L’Observateur rappelle le drame récent d’un homme qui, victime d’un chantage sexuel en ligne, s’est donné la mort dans une forêt d’anacardiers il y a deux semaines.
Autres articles
Lundi 29 Septembre 2025
Dakaractu



Nouveau commentaire :
Twitter

Dans la même rubrique :
Réseau international de téléphones volés démantelé à Dakar : deux Chinois au cœur de l’affaire !

Réseau international de téléphones volés démantelé à Dakar : deux Chinois au cœur de l’affaire ! - 29/09/2025

Viksit Bharat Run 2025 : l’Inde et le Sénégal unis dans la course vers l’autonomie

Viksit Bharat Run 2025 : l’Inde et le Sénégal unis dans la course vers l’autonomie - 29/09/2025

Thiès - Talla Sylla choisit de s'opposer :

Thiès - Talla Sylla choisit de s'opposer : "Des gens se sont sacrifiés pour ce pays[...]. On ne peut pas accepter d'avoir des dirigeants arrogants!" - 29/09/2025

Le Sénégal et la question de Palestine:

Le Sénégal et la question de Palestine: " le Sénégal considère son soutien à la lutte légitime du peuple palestinien comme un devoir..." ( Mansor CISS) - 28/09/2025

CE QUE LE PARTI SOCIALISTE DOIT FAIRE …

CE QUE LE PARTI SOCIALISTE DOIT FAIRE … - 28/09/2025

Santé : Gran Canaria, nouvelle destination pour le tourisme médical en Afrique de l’Ouest

Santé : Gran Canaria, nouvelle destination pour le tourisme médical en Afrique de l’Ouest - 28/09/2025

GOUDOMP (Sédhiou) : Colère du Dr Abdoulaye Faty (maire de Kolibantang) sur la démarche de la coordination du parti Pastef dans le département de Goudomp

GOUDOMP (Sédhiou) : Colère du Dr Abdoulaye Faty (maire de Kolibantang) sur la démarche de la coordination du parti Pastef dans le département de Goudomp - 28/09/2025

Les journalistes attaqués par le maire Bilal Diatta: le SYNPICS hausse le ton interpelle le ministre de l’Intérieur

Les journalistes attaqués par le maire Bilal Diatta: le SYNPICS hausse le ton interpelle le ministre de l’Intérieur - 28/09/2025

Ndoffane / Scènes de violence après les matchs de football : l'autorité préfectorale suspend les

Ndoffane / Scènes de violence après les matchs de football : l'autorité préfectorale suspend les "navétanes" - 28/09/2025

Un dimanche inspirant… ( Par Ousmane Gandhy Ba. )

Un dimanche inspirant… ( Par Ousmane Gandhy Ba. ) - 28/09/2025

La CJRS dénonce l’attitude « inacceptable » du maire Bilal Diatta envers les journalistes

La CJRS dénonce l’attitude « inacceptable » du maire Bilal Diatta envers les journalistes - 28/09/2025

Record mondial : la Chine inaugure le pont le plus haut du monde

Record mondial : la Chine inaugure le pont le plus haut du monde - 28/09/2025

Nucléaire: l'Iran promet

Nucléaire: l'Iran promet "une réponse ferme et appropriée" après le rétablissement des sanctions - 28/09/2025

KOLDA / Malang Mohamed Baldé (doctorant en droit public) : « la présomption d’innocence face à la menace du populisme des médias… »

KOLDA / Malang Mohamed Baldé (doctorant en droit public) : « la présomption d’innocence face à la menace du populisme des médias… » - 28/09/2025

Frappes en Ukraine: la Russie affirme avoir touché des cibles militaires

Frappes en Ukraine: la Russie affirme avoir touché des cibles militaires - 28/09/2025

Guinguinéo : Un communicateur traditionnel perd la vie dans une collision entre une moto Jakarta et une charrette

Guinguinéo : Un communicateur traditionnel perd la vie dans une collision entre une moto Jakarta et une charrette - 28/09/2025

Thiès / Atelier d'intégration des nouveaux directeurs d'hôpitaux :

Thiès / Atelier d'intégration des nouveaux directeurs d'hôpitaux : "l'approche qualité va être impulsée dans les hôpitaux" (Dr Fallou Niang) - 28/09/2025

Pour une éthique politique : l'urgence des choix justes

Pour une éthique politique : l'urgence des choix justes - 28/09/2025

Cambérène : une bande de voleurs de motos démantelée par la police

Cambérène : une bande de voleurs de motos démantelée par la police - 28/09/2025

Licenciements au Radisson de Diamniadio : Papa Djibril Fall dénonce « l’irresponsabilité et l’indifférence » des autorités

Licenciements au Radisson de Diamniadio : Papa Djibril Fall dénonce « l’irresponsabilité et l’indifférence » des autorités - 28/09/2025

Crises sociales, jeunesse en détresse : le nouveau parti ALLURE se dresse comme le contre‑poids du pouvoir

Crises sociales, jeunesse en détresse : le nouveau parti ALLURE se dresse comme le contre‑poids du pouvoir - 28/09/2025

Guinée: la présidentielle fixée au 28 décembre

Guinée: la présidentielle fixée au 28 décembre - 28/09/2025

Trump ordonne le déploiement de l'armée à Portland et autorise le recours à la

Trump ordonne le déploiement de l'armée à Portland et autorise le recours à la "force maximale" - 28/09/2025

Gaza : des milliers d'Israéliens manifestent pour un accord permettant la libération des otages

Gaza : des milliers d'Israéliens manifestent pour un accord permettant la libération des otages - 27/09/2025

Madiambal, fugitif ou en exil ( Par Birame Waltako Ndiaye )

Madiambal, fugitif ou en exil ( Par Birame Waltako Ndiaye ) - 27/09/2025

Ziguinchor : le marché Tilène rouvre ses portes, sept ans après un incendie

Ziguinchor : le marché Tilène rouvre ses portes, sept ans après un incendie - 27/09/2025

Toute attaque contre la Russie entraînerait une « réponse résolue » (Lavrov)

Toute attaque contre la Russie entraînerait une « réponse résolue » (Lavrov) - 27/09/2025

Mali : l'UE exige la libération immédiate d'un diplomate arrêté mi-août

Mali : l'UE exige la libération immédiate d'un diplomate arrêté mi-août - 27/09/2025

Effondrement d'une mine au Nigeria : au moins 18 morts, des dizaines de disparus

Effondrement d'une mine au Nigeria : au moins 18 morts, des dizaines de disparus - 27/09/2025

Dakar sous haute surveillance : 84 interpellations lors d’une opération spectaculaire de la gendarmerie

Dakar sous haute surveillance : 84 interpellations lors d’une opération spectaculaire de la gendarmerie - 27/09/2025

RSS Syndication