Open presse Quench : Reug Reug, Coly Faye 2 … mettent le feu à Bargny

Ils sont venus nombreux accompagner leur lutteur Quench vers les derniers virages de son combat qui doit l’opposer au lutteur de Fass Lac Rose.



Lors de son open de presse d'hier les lutteurs Reug Reug, Coly Faye 2 et plein d’autres ont fait le déplacement de Bargny.



Très confiant et serein, Quench s’est lui bien défoulé sous le rythme des tambours de son griot et les poulains de son écurie, l’ambiance était au rendez-vous.